Filip ponosen na pradedkovo delo

Filip je ponosen na zapuščino pradedka Jožeta Karlovška. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Ljudem se usta ob pogledu nanj kar sama razlezejo v nasmeh.

Nihče v Sloveniji se ni tako sistematično ukvarjal s slovenskim ornamentom kot, raziskovalec slovenske ljudske umetnosti, gradbenik, pedagog in slikar, ki je svojo življenjsko pot začel v Šmarjeti pri Novem mestu in jo sklenil v Domžalah. Bil je strokovnjak za slovenski ornament, ki krasi že prenekateri naš izdelek, najpogosteje nalivna peresa, razne beležnice, magnete, tudi skodelice, celo džezve in druge predmete, ki nam lepšajo vsakdan in so obenem koristni.Pradedkovo delo spoštuje tudi njegov pravnuk, ki pri ohranjanju kulturne dediščine slovenskega ornamenta pomaga družini Karlovšek kot promotor. Filip skupaj z dekletomskrbi za distribucijo izdelkov in se udeležuje sejmov, v ta namen pa se vozita v najbolj ljubkem avtu, poslikanim s slovenskim ornamentom.Gre za 20 let starega mercedesa, ki ga je Filipu podarila babica, ko se je odločila, da pri svojih 85 letih ne bo več sedla za volan. Avtu pisane vitice in cvetje slovenskega ornamenta lepo pristojijo, zato ne preseneča, da povsod, kjer se z njim pojavita, vzbujata pozornost. »Ljudem se usta ob pogledu nanj kar sama razlezejo v nasmeh,« pravita simpatična Filip in Iris.