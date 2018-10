Erika poslali domov, v šov pa novinka, lepa Anja

Kdo je nova tekmovalka resničnostnega šova Bar? To je 21-letna Anja, ki prihaja iz Lukovice pri Domžalah in že vrsto let dela v gostinstvu. Ob prihodu je bil prvi vtis slab: »Ful je razmetano. Spalnica je pa 'ubitačna'.«



Obregnila se je tudi ob način promocije tekmovalcev: »Čudno se mi zdi, kako delajo promocije in kako ljudem delijo zastonj arašide.« A jo je ob predstavitvi pred ekipo Kristian hitro utišal, češ da drugega nimajo. Da letakov ni. Hkrati pa ni skoparil z gledanjem Anje in ji to tudi takoj povedal: »Lepa si.«



Vodji skupin Grega in Katarina sta z opravljanjem svoje naloge v 20 sekundah odločila, kateri skupini se bo prvi dan pridružila Anja. Zmagal je Grega, zato je prvi večer odšla k črni skupini.