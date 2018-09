Legendarna Elza Budau: Danes se ima skoraj vsaka za damo

LJUBLJANA – Prozo je začela objavljati 1956 v reviji Mlada pota, vsa tri njena dela so bila nagrajena, dve leti pozneje je izšel njen ljubezenski roman Diagram neke ljubezni, razglasili so jo za slovensko Françoise Sagan in rekli so ji, da bo z njim pohujšala vso državo. Erotično tematiko je nato nadaljevala v romanu Ljubezen v f-molu (1987), ki je bržkone edina knjiga na svetu, ki ima svojo pesem. Napisal jo je Jože Privšek, legenda slovenske popularne glasbe in jazza. Od leta 1963 je napisala več kot tisoč besedil za popevke, med njimi je veliko priredb. A prevodi so kot ženske, je prepričana sogovornica, ali lepi ali zvesti, ...