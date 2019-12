E-prijavnica: Bajaga vas vabi na koncert

V nagradni igri lahko sodelujete takoj: vzelo vam bo manj kot minuto časa.



Nagradna igra traja do 16. decembra. 19. decembra bo Bajaga na Gospodarskem razstavišču ponovno razveselil slovenske oboževalce – in vi ste lahko tam. Trem udeležencem nagradne igre bomo namreč podarili po dve karti za ogled koncerta Bajage.: vzelo vam bo manj kot minuto časa.Nagradna igra traja do 16. decembra.

Predstavlja novi album

Za veseli december bodo v Kurzchlussu na svoj račun prišli vsi ljubitelji rocka, za kar bo poskrbel ikonični pevec, kitarist in avtors svojo spremljevalno zasedbo Instruktori.59-letni Beograjčan-Bajaga po več kot treh desetletjih s svojo skupino še vedno najde pot do src mnogih generacij, kar dokazujejo redno razprodane dvorane na celotnem območju nekdanje skupne države. Brezčasni hiti, kot so Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način), Plavi safir, Muzika na struju, Tamara, 442 do Beograda in številni drugi, so le nekateri, ki jih redno vključujejo v svoj repertoar nastopov. Nanizali so več kot 2500 koncertov in prodali preko tri milijone nosilcev zvoka, kar je za današnje razmere v glasbenem svetu nepojmljivo.Lani so po šestletnem diskografskem premoru izdali svoj 12. studijski album z naslovom U sali lom, na katerem so svoje oboževalce obdarili z devetimi novimi skladbami (in bonus skladbo Kad mesec prospe rekom srebra sjaj), pod katere se je v večini kot avtor podpisal prav Bajaga. Navdiha mu v vseh letih ustvarjanja ni zmanjkalo, sam pa pravi, da brez svoje spremljevalne zasedbe prekaljenih glasbenikov uspeh ne bi bil zagotovljen.