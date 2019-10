Kako hitro otroci odraščajo!, najstarejša hčerkainje dopolnila že 23. let. »Vse najboljse moja mala velika punca!!!« je hčerki tudi preko družbenih omrežij čestital ponosni Branko, Tanja pa je bila bolj čustvena: »Pred 23 leti je moje življenje eksplodiralo v novno dimenzijo. Hvala ti, moja nadarjena ljubezen, moj čudež, moj kompas, moja prijateljica.« Zala pa se je ob tem zapisu mami zahvalila: »Hvala ker si me rodila.«O Zali pa so se ob njenem rojstnem dnevu razpisali tudi v srbskem Blicu. Označili so jo za Đurotovo nasledjico, ki gre po očetovih stopinjah, poleg tega pa je prava lepotica. Ob tem pa navajajo besede njene mama Tanje, ki je razkrila zgodbo o hčerinem imenu: »Ko sva se zaljubila, nisva smela niti sanjati o skupnem življenju, vseeno pa sva sanjala, da bova imela otroka. Tedaj je bil na trgu jogurt, ki se je imenoval Zala in rekla sva si, da bova hčerki dala tako ime.«