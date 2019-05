Drama v Ljubezni po domače, na hitro jo je odrezal

V Ljubezni po domače je na Tomaževem posestvu nastala prava zmeda. Fant je moral eno od deklet poslati domov, a mu je to predstavljalo zares velik izziv. V kamero je povedal, da ni vedel, da bo tako težko, in da je šlo za eno težjih odločitev. Nato je končno izdavil, da iz bitke za njegovo ljubezen pošilja Dragano.



Ta je spakirala in se nameravala odpraviti, tedaj pa je sledil preobrat. Tomaž jo je ustavil in dejal, da je naredil napako: »Prosil bi te še za en zmenek.« Dragana ni takoj privolila, a se je na koncu odločila ostati. Ne glede na vse je Tomaž nato po hitrem postopku izločil Evo, ki se je na to odzvala, da ni problema. Po njenem mnenju se Tomaž s puncami igra.