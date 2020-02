Drama na RTV: po objavi prispevka v Tedniku je popenil

Napadeni prof. dr. M. Smrke FOTO: MLADINA

Nacionalna televizija je spet v središču spora. Tokrat zaradi vere. Prof. dr., svetnik RTV, pristojen za verske zadeve, drugače pa teolog, filozof in pedagog, je vodstvu RTV napisal pismo, v katerem se jezi zaradi prispevka v oddaji Tednik, v kateri so iskali odgovor na vprašanje, zakaj je vse manj vernikov pri nas.Zmotilo ga je, da je kot sogovornik v oddaji nastopil tudi prof. dr., ki sicer poučuje sociologijo religije, cerkvena stran pa ga ima že dolgo za ideološkega sovražnika.»Kot veren katoličan sem presenečen, da vernost presoja sociolog, ki že proučuje vernost, z negativnimi pristopi in konotacijami do vernega človeka – kar je usedlina polpreteklosti oziroma liberalistične miselnosti 19. stoletja. V njih se odraža težnja, da bi vernost odpravljal, zapostavljal in verne prikazal milo rečeno v negativni podobi. Taka praksa je bila na članici Univerze v Ljubljani, ki ji pripada, pred letom 1990. Upam in želim, da smo omenjene čase presegli. Ali nismo verni tvorni sooblikovalci naše skupnosti? Verni smo tudi najštevilnejši plačniki RTV-naročnine. Torej zakaj v takih oddajah ne moremo sami sebe razlagati in imeti enakopravnega mesta v njih? V Sloveniji imamo veliko vernih in nevernih sociologov, ki bi lahko rezultate obravnavali brez slabšalnih konotacij in brez načelnega negativnega odnosa do pojava vernosti, krščanstva in vloge vernih v družbi? Če pa je potrebna znamenita 'uravnoteženost', bi verjetno bil poleg 'marksističnega' primeren oziroma na mestu vsaj še 'krščanski' sociolog,« je napisal pismo, ki je zdaj na mizi šefa RTV SLO, svetnikov na RTV, varuhinje, urednice oddaje Tednikin še na kateri. Odgovor Juhantu še sestavljajo. Menda!