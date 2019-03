Dončićevo biografijo napisal – Dragić!

Lukova mati Mirjam Poterbin se je takoj odzvala. FOTO: Uroš Hočevar

Mirjam Poterbin se nadeja, da bodo zadevo sklenili po mirni poti, brez sodnih postopkov.

Prejšnji teden je čudežni deček svetovne košarkedopolnil 20 let. Medtem ko smo vsi pričakovali, da bo luč sveta ugledala napovedana biografija izpod peresain, je oba po desni prehitel Ljubljančan(dober poznavalec formule 1, v digitalni knjižnici najdemo šest njegovih del), ki je izdal elektronsko knjigo Luka Dončić The Story so far (Luka Dončić, zgodba do zdaj).Knjiga se je pojavila tudi v kataložnem zapisu Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani: v oči zbode predvsem podatek, da so med avtorji poleg Dragića navedeni še štirje: Luka Dončić, njegova mati, fotografin novinar Slovenskih novic. Takoj se je odzvala Mirjam Poterbin in za POP TV povedala, da je bila v stiku z avtorjem, a le da bi mu sporočila Dončićevo nestrinjanje s takim načinom dela. Poterbinova je tudi zahtevala, da Dragić zbriše podatek, da sta Luka in Mirjam soavtorja knjige.»Nisem soavtor knjige,« pa je kratek in jedrnat tudi naš novinar Drago Perko, ki Dončićev razvoj spremlja že skoraj celo desetletje, prav tako je soavtorstvo zanikal fotograf Fevžer. V zvezi s publikacijo je spornih več zadev, najbolj očitna je uporaba imen štirih »soavtorjev«. Lukova mama se nadeja, da bodo zadevo sklenili po mirni poti, brez sodnih postopkov. Še enkrat pa se je izkazalo, kako malo je spoštovana in cenjena intelektualna lastnina.