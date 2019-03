Čuki sporočili žalostno novico, da je preminil legendarni pisec

V 92. letu starosti je v ponedeljek preminil Ivan Malavašič, eden najplodovitejših piscev besedil za ansamble slovenske narodnozabavne glasbe. Ustvaril je okoli 1800 besedil, med drugim tudi za skladbo Domači vasici, ki jo je kot svojo prvo vokalno-instrumentalno leta 1964 posnel Ansambel Lojzeta Slaka. Na facebooku so se spominu nanj poklonili tudi Čuki. »Poslovil se je Ivan Malavašič, legendarni tekstopisec številnih pesmi, ki so postale že skoraj ponarodele. Dve navihani polki Ta sosedov Francelj in Šmentano dekle smo tudi Čuki posneli in ju igramo z veseljem še danes. Ivanu hvala za vsa lepa besedila, domačim pa izrekamo sožalje,« so zapisali. Na svojem koncertu so ju zapeli skupaj s Fanti s Praprotna. Skupaj s sožaljem so objavili tudi posnetek s koncerta.