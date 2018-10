Čudež v Kmetiji? Izpustila ga je na njeno krilo

Gledalci so včeraj ob gledanju Kmetije onemeli. Kriva je kokoš, ki je izvalila jajce. Tak dogodek ni nič nenavadnega, a redko se zgodi, da to vidimo po televiziji in da se to zgodi, medtem ko kokoš nekdo boža v svojem naročju.



To čast je imela Anna, ki smo jo pred Kmetijo lahko spremljali v Masterchefu in se z živalmi izredno dobro razume. Očitno je bila njena energija kokoški tako prijetna, da se je sprostila in iz zadka v Annino krilo spustila jajce. Anna ga je pobrala iz obleke in dejala, da je čutiti njegovo toplo energijo.