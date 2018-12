Cirkus za 21. stoletje v praznični Ljubljani

Cecillia si je izbrala svojo ustvarjalno pot. FOTO: Pedro Greig

»Dober cirkus je dobro gledališče, spretnost, tveganje, gibanje, strast, drama,« pravi Yaron Lifschitz. FOTO: Pr

Predstava je posvečena čudovitemu človeškemu telesu. FOTO: Pedro Greig

10

akrobatov nastopa v predstavi Ta čudovita bitja.

V Gallusovi dvorani bodo nastopali štiri dni zapored, tudi za silvestrovo.

Za konec letošnjega leta se bo v Cankarjevem domu ustavil spektakel plesa in cirkuških veščin iz Avstralije. Sodobni cirkus Circa bo od petka, 28. decembra, do vključno ponedeljka, 31. decembra, gostoval v Gallusovi dvorani, kjer bomo lahko ob večernih urah uživali v predstaviz naslovom Ta čudovita bitja (Humans).Primerna je za vse generacije. V dobri uri dolgem nastopu 10 akrobatov predstavlja omejitve, lepoto in minljivost naših teles. »To je spektakel, v katerem kraljujejo človeška domišljija, telo in njegovo obvladovanje. Spektakel surove moči v službi domišljije in umetnosti. Cirkus za 21. stoletje, za vse generacije,« so pred nastopom zapisali organizatorji.Circa spada med najbolj prepoznavne mednarodno uspešne sodobne cirkuse. Velja za pionirja tega umetniškega izraza, za katerega je značilno brisanje meja med gibom, plesom, gledališčem in cirkusom.Yarona Lifschitz si je pred prihodom v Ljubljano utrgal nekaj časa in spregovoril za Slovenske novice: »O cirkusu ne razmišljam kot o klasičnem ali sodobnem. Dober cirkus je dobro gledališče, spretnost, tveganje, gibanje, strast, drama. Vse to vključuje. Vsak sledi svoji lastni viziji, tako bi moralo biti. Moj okus je sodoben, abstrakten, čustveno povezan, zadržan. A nimam pojma, ali gre za prihodnost, preteklost ali sedanjost. Po mojem ima cirkus izjemno prihodnost, veliko odličnih umetnikov, novih zamisli, ustvarjalcev in razmišljanja. Se že veselim.«Predstavo Ta čudovita bitja je ustvaril iz strasti, da bi naredil nekaj, kar je bolj človeško, manj formalno, bolj živo in manj okostenelo. »Vse preostalo se je zgodilo na podiju. Vedno je največji izziv postavljati težja vprašanja – najti, kar je avtentično, in odstraniti odvečne, a lepe stvari.«Med izvajalci je tudi, ki nam je zaupala, kako postati cirkuški umetnik: »Ne obstaja samo ena pot, kako postati cirkuški umetnik, kar je čudovit poklic. Številni se prepustijo tej umetnosti, potem ko pridejo v stik z ustvarjalci v cirkusu in se z njimi družijo. Nekateri imajo plesno izobrazbo ali pa prihajajo iz gimnastičnega sveta. Odpira se čedalje več cirkuških šol za mlade ljudi. Za profesionalce je skoraj pravilo, da prihajajo iz cirkuške šole, vendar to ni nujno. Številni so se tudi sami naučili.« Cecillio so v cirkus zapeljali ljudje, ki so jo obdajali, prek njih je razvila ljubezen do akrobatike.»S prijatelji sem ustanovila majhno skupino, ki je skupaj trenirala in ustvarjala predstave. V njej sem bila dejavna v višjih letnikih srednje šole. Z leti je moj navdih naraščal, obiskovati sem začela cirkuške festivale po vsej Avstraliji in spoznavala čedalje več profesionalnih umetnikov, ki so me spodbujali, da sem še bolj trenirala in odšla na avdicijo na Nacionalni inštitut za cirkuške umetnosti v Melbournu, kjer sem izpopolnila svojo obrt.« Zanjo je cirkus družina, pomeni ji ljubezen, smeh, izzive in presenečanja.»S pomočjo cirkusa izražam svojo kreativnost, to je medij, ki vedno prikima. Cirkus nima meja, nima pravil. Cirkus je moje življenje!«Circa je bil ustanovljen leta 2004 v Brisbanu, doslej so nastopil v več kot 39 državah. Na šestih celinah si je njihove predstave ogledalo več milijonov ljudi.