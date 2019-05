Cerkveni dostojanstvenik: najbolj osamljena Slovenca

»Nisem strokovnjak za moderno glasbo. Ne sledim njenim trendom. Včasih so me te reči bolj zanimale. Pri vojakih sva večkrat klepetala ob kavi z, pevcem skupine Parni valjak. Slovenija še takrat ni vedela za ta bend. Aki mi je povedal, da je najbolj domač v Prekmurju. Sem boljsorte, zato ostajam bolj pri tej glasbi. Nekaj sestavkov sem prebral o naših dveh mladih, ki čakata na svoj nastop v sobotnem evrovizijskem finalu. Občutita stisko osamljenosti. Imata pač prehojeno pot do tja in to z razlogom – rada bi svetu dala svoje sporočilo, ki ni razgrajaško, 'zafnano', na njiju ni perja in teatralne hinavščine,« tako med drugim v svoji objavi na facebooku piše murskosoboški škofIn še: »Mirno odpojta svoj finale. Katero mesto bosta zasedla, ni pomembno. Vidva že imata svoje mesto v srcu drug drugega in v srcu mnogih miroljubnih ter dobronamernih ljudi. Pa srečno vrnitev domov.«Celoten zapis lahko preberete v njegovi objavi.Finale Evrovizije se bo v Tel Avivu odvijal od 21. ure naprej, Slovencainbosta s pesmijo Sebi nastopila kot deseta.