Celjski sejem privablja tudi politike

FOTO: Gregor Katič Predsednik OZS Branko Meh, Katarina Karlovšek, župan Bojan Šrot in Robert Otorepec so se rokovali z Borutom Pahorjem.

Kogar ni na Mosu, ga ni.

FOTO: Gregor Katič Tudi Alenka Bratušek je prišla na odprtje.

FOTO: Gregor Katič Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec pozdravlja celjskega škofa Stanislava Lipovška. FOTO: Gregor Katič

Sila redko se zgodi, kar se je letos organizatorjem največjega sejma obrti in podjetništva pri nas, družbi Celjski sejem. V zadregi so bili že pred poletjem, ko so razmišljali, da bodo, kot vselej, na sejem povabili tudi predsednika vlade. A komu vabilo poslati, če do sredine avgusta ni bilo jasno, kdo sploh bo predsednik vlade.Zato je padla odločitev, letošnji sejem bo odprl kar predsednik države. In ga je, ob njem pa so se na prvi dan sejma v Celju pojavili še številni znani obrazi, tako iz vrst politike kot gospodarstva. Manjkali niso niti nekateri odhajajoči in tudi bodoči ministri. In glej ga, zlomka, tudi v tem primeru bo nekaj zadrege, saj se bodo nekateri zamenjali na stolčkih ravno zdaj.Še najmanj bo težav z ministrom za gospodarstvo, ki je na tem sejmu tudi najbolj opažen, saj ostaja na tem mestu tudi v novi vladi. Čeprav smo že vajeni, da mnogi radi pridejo na takšne in podobne dogodke tudi zato, da jih ujame kakšna kamera ali fotografski objektiv, pa v tem primeru bolj drži, da mnogi pridejo zaradi resničnih poslovnih priložnosti.»Ker se vse več prodaje in poslovanja podjetij seli na splet, so sejmi skoraj še edina priložnost, kjer se obiskovalci in ponudniki oziroma proizvajalci izdelkov in storitev lahko srečajo iz oči v oči,« je ob odprtju poudaril izvršni direktor družbe Celjski sejem mag.. In prav teh priložnosti na sejmu, ki bo zaprl vrata v nedeljo, res ne bo manjkalo.Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenijeje v nagovoru spomnil, da če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bomo imeli tudi socialno državo. In da sejem ni zgolj strošek, ampak so učinki sejemskega nastopa dolgoročno mnogo večji.»Kogar ni na Mosu, ga ni,« pa je jasno poudaril celjski župan, ki sejem, tudi v sklopu županske funkcije, podpira že dolgo: »Jaz sem tu že 20 let in verjetno mi počasi že pripada sejemska inventarna številka,« se je še pošalil.