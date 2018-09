Če ste ljubitelji drame, potem je letošnji Bar na Planet TV kot nalašč za vas. Videli smo že seksanje, kreganje in veliko solz. Točile so jih ženske, zdaj pa so se oči očitno orosile tudi Žigi, ki je pred dnevi do solz spravil Katarino. Lari, svoji posteljni partnerici, je z otožnim glasom potarnal: »Cel 'lajf' me jezik tepe.« O njegovem siceršnjem življenju sicer ne vemo dosti, vemo pa, kako se obnaša v Baru, in upamo si trditi, da med stanovalci ni med najbolj priljubljenimi. Ne glede na vse pa ga je Lara uvidevno tolažila ...