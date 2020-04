»Čeferinu naj bo žoga zatočišče, al pa z Jankovićem na sodišče« (VIDEO)

Le kdo se ne spomni Korada Buzettija, ki je skupaj s pokojnim Brendijem rušil rekorde priljubljenosti po Sloveniji? A Korado po Brendijevi smrti ni miroval, sam je nadaljeval glasbeno pot in sodeloval z mnogimi glasbeniki.



Korado pa zdaj glasbeno ustvarja s prijateljem Boštjanom in nastopata kot duet Korado&Boško. Sta pa oba tudi velika domoljuba. Tako je Korado napisal besedilo za pesem Podpora Janezu Janši (v času epidemije).







»Janez mi smo s tabo, Janez radi te imamo,« so začetni verzi in še: »Čeferinu naj bo žoga zatočišče, al pa z Jankovićem na sodišče, nas pa naj pusti pri miru, ker z Janezom zadovoljni smo mi«.