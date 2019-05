Častitljivih 70 let Tulia Furlaniča

Tulio Furlanič je glasbeno kariero začel v 60. letih minulega stoletja kot bobnar in pevec v skupini Kameleoni. FOTO: Osebni Arhiv

Fizično sem še vedno sposoben oddelati večurni koncert, brez pomoči.

Primorski pevec in tolkalist, poznan po dolgoletni glasbeni karieri, uspešnici Anita ni nikoli, po modni ozaveščenosti in smislu za humor, je v začetku meseca praznoval častitljivih 70 let.»Nazadnje sem na veliko praznoval svojih 60; najprej kosilo v družbi družine, popoldne in zvečer s sosedi in prijatelji, nato sem se, dokler sem še lahko pil alkoholne pijače, priplazil domov. Na večino mojih rojstnih dni sem moral igrati, zato posebnega veselja ni bilo. Zadovoljen sem že, če imam dobro družbo okoli sebe in si naslednji dan rečem: še sem živ,« nam je povedal Tulio. Po čem si bo najbolj zapomnil pretekla leta?»Žal se rojstva ne spomnim, a mislim, da je bil to najpomembnejši dan. Za preostale pa ... Ne bi ničesar spremenil.« Tik pred rojstnim dnem je izdal balado Ljubezni ni dobro avtorjevin, posnel je tudi videospot.»Pesem pripoveduje o fizični ljubezni kot tudi o samem pojmu ljubezen. V bistvu o zaskrbljenosti, da te zapušča, ali pa ne preneseš staranja in se bojiš prihodnosti. Vendar se vedno najde nekdo, ki ti lahko pomaga in te znova spravi na noge,« o močnem sporočilu pesmi pripoveduje pevec legendarnih Kameleonov, nekdaj tudi skupine Halo, ki pa ne počiva in svoja leta izjemno dobro nosi.»Fizično sem še vedno sposoben oddelati večurni koncert, brez pomoči. V mislih imam nastope z bolj rockersko zasedbo, s katero bom pripravil antološki repertoar mojega delovanja na glasbenem področju. Seveda ne bodo manjkale aktualne pesmi. Nekaj novih je že v pripravah na snemanje. Samoumevno je, da bom zapel še kakšen venček tujih iz 60. let.« Mu bodo poslušalci in poslušalke lahko prisluhnili v živo?»Koliko koncertov bo, je odvisno od organizatorjev prireditev ali samostojne režije. Vsak začetek brez določene podpore pa je kar težek. Sem pa optimističen in bi se rad slovenski publiki predstavil tudi kot rock pevec, ne samo kot festivalski.«