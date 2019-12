Čar decembra spoznala šele s hčerko

Praznično vzdušje vlada tudi v oddaji Pri Črnem Petru, ki jo vodi Jasna Kuljaj, a pravi, da ji praznično okraševanje do nedavnega ni kaj dosti pomenilo. To se je spremenilo šele po rojstvu hčerke. »Preprosto sem prehitro živela, da bi sploh zaznala, kateri mesec v letu je. Zdaj ko sem mama, več pozornosti namenjam temu, da se ustavim in posvetim nečemu, kar osrečuje otroka. Osebno mi je od nekdaj bolj pomembna luč v srcu kot vse lučke in svetila tega sveta,« je povedala Jasna, ki decembra praznuje tudi rojstni dan.



Voditeljica je smrečico doma že okrasila. »Darila pa bo Božiček pustil na Dolenjskem, saj si božiča v Ljubljani sploh ne predstavljam. Bo že držalo, da je božič tam, kjer se zbere širša družina,« je še dodala Jasna.