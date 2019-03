Burak ji je poslal poljubčke

Aleksandra Popović, žena Daniela Popovića, se je v živo srečala z že več znanimi zvezdniki mednarodnega kova. Med tistimi, ki so jo najbolj očarali, je bil turški igralec Burak Ozcivit oziroma Kemal iz serije Moja boš, ki je lani obiskal Slovenijo. Podobno kot večina drugih žensk je bila tudi ona vzhičena in s kopico problemov, znanih le ženskam. »Na lepem sem ugotovila, da nimam ničesar za obleči, ko je najmanj treba, se zgodi kup nepotrebnih stvari, frizura je napačna, make up ni ok in kdo ve kaj še vse,« pravi.



Kljub tisoč problemom sta se naposled le srečala. Aleksandra ga je pozdravila v njegovem jeziku, mu zaželela dobrodošlico v angleščini in povedala, da je vesela, da ga je srečala v živo. Ni najbrž treba izgubljati besed, da je bila očarana nad njim. Te dni pa je doživela še pravo pravcato presenečenje, in to celo od samega Buraka oziroma Kemala osebno!



Serija se je sicer že pred časom končala, Aleksandra pa Buraka še naprej spremlja na družabnih omrežjih. Igralec je tik pred lanskim obiskom Slovenije ustvaril svoj novi profil na facebooku, na katerem je obveščal o dogodkih, in ker angleščine ne obvlada dobro, si pomaga z google prevajalnikom. Aleksandra se je te dni spet spomnila srečanja s Kemalom v živo in objavila njuni skupni fotografiji. Ob fotografijah je zapisala, da bi vse z največjim veseljem še enkrat ponovila, in označila igralčev omenjeni profil na facebooku, zaradi česar je zapis videl tudi sam. Od drugih sledilk je prejela veliko všečkov, na veliko veselje in presenečenje pa je ugotovila, da je igralec osebno komentiral njuno skupno fotografijo. »Ne vem, kot kaže, se je očitno spomnil srečanja, saj sicer redko kdaj kaj komentira. Ker je komentiral moj zapis, sem bila vesela, kot da bi se znova srečala,« pravi. Igralec ji je za objavljeno fotografijo poslal tudi poljubčke, ki jih je bila še posebno vesela. »Katera pa jih ne bi bila?« še pravi. Kaj je na to in poljubčke iz Turčije porekel Daniel, pa ni znano.