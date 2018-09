Bruhanje v Baru, prva se je že zlomila

Zlomila se je. FOTO: Bar na Planet TV

Prva noč je v Baru postregla s pestrim dogajanjem. Poročali smo že o vročem dogajanju tudi pod tušem, ki ga najdete tukaj , zdaj pa so že tekle tudi prve solze. Točila jih je, ki pravi, da ji je dolgčas, da se nič ne dogaja in da je vse to mogoče, ker je zaprto., ki ji je prisluhnil, ji je svetoval naj še malo poskusi in da se naj zaveda, da vedno lahko gre: »Počakaj par dni in uživaj.«Povedala je, da je zunaj obljubila, da ne bo jokala, a ji, žal, ni uspelo. Razkrila je, da se ji je milo storilo tudi, ko jo je Gregor vprašal, ali misli na sina. Visokorasli nekdanji košarkar se ji je opravičil in dejal, da tudi on misli na svojega psa in da si niti predstavlja ne, kako močna vez mora biti med materjo in otrokom.Brez solz pa pri Karmen ni šlo niti naslednji dan. Šokirana je bila nad vedenjem sostanovalcev v njihovem novem domu. Nekatere med njimi je označila za živino,pa je potarnala, da so se med seboj zmerjali za prasice, nekateri so celo goli skakali, ter dodala: »Kopalnica cela pobruhana. Jaz v takem ne morem živeti.«