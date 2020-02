Brigita praznovala prvi rojstni dan

Glavno poslanstvo radia je oznanjati informacije o lokalnem dogajanju.

Ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, ki je tudi avtorica in glasbena pedagoginja, te dni praznuje posebni rojstni dan. Prvega, natančneje. Minilo je namreč leto dni, odkar sta z možemustanovila radijsko postajo Radio Brežice EU. Kot sta povedala na začetku oddajanja, gre za najbolj lokalno radijsko postajo na svetu, ki je povsem drugačna kot preostale slovenske komercialne radijske postaje.Novi, spletni radio namreč predvaja samo lokalno glasbo. Ne glede na zvrst gre za glasbo, ki so jo ustvarili avtorji in jo izvajajo glasbeniki ali pevci iz Brežic in okolice, ki spada pod brežiško občino. Tudi vsebinsko se radio v celoti posveča stvarem, ki so tesno povezane z lokalnim dogajanjem. Ravno zaradi teh dveh razlogov so si izbrali slogan o najbolj lokalni radijski postaji na svetu.»V občini Brežice je neverjetno veliko kakovostnih prireditev. Lokalna kulturna, turistična in druga društva iz vseh krajevnih skupnosti občine Brežice so izjemno ustvarjalna in si prizadevajo na področju lokalne skupnosti ustvarjati kakovostne vsebine. Glavno poslanstvo Radia Brežice EU je oznanjati informacije o lokalnem dogajanju vsem, ki bi jih to utegnilo zanimati, lokalnemu prebivalstvu pa omogočiti homogeno združevanje vzajemnih interesov v okvirih zdravega lokalpatriotizma,« zakonca pravita o svoji radijski postaji.Radio je, ker oddaja po spletu, ne glede na lokacijo slišan ter poslušan tudi zunaj brežiške regije. Brigita je za mikrofonom povsem domača, čeprav je, kot pravi, precej drugačen od pevskega. Klepeta z glasbenimi kolegi, ki pridejo v goste, prebira novice, poročila in podobno, mož pa je prva beseda pri tehničnih stvareh. Rojstni dan radia sta zakonca preživela delovno, Maks za mešalno mizo, Brigita pa za mikrofonom.Čeprav se njen dan že eno leto konča, kot bi mignil, zaradi vseh obveznosti ne trpi nobena druga stvar, kar Brigito zelo veseli. Ob radiu še naprej prepeva, hodi v službo v Litijo, z možem pa uživata tudi v zakonskem življenju.