Brhka Noemi buri domišljijo Dolenjca

LJUBLJANA – V stanovanju barovcev vre od mladostniške energije in hormonov. Medtem ko že skoraj dnevno poročamo o ' parčkanju ', pa je svoje dodal še simpatični in v Baru priljubljeni. Jasno je dal vedeti, da mu je všeč temperamentna Primorkain da se bo zanjo boril do konca. »Dolenjec nikoli ne vrže puške v koruzo, samo puško na koruzo,« je svoj skrivni načrt zaupal Matej.Sotekmovalci so ga na dan prvih nominacij za vroči stol opisali kot pridnega in delovnega človeka, ki zna poskrbeti za dobro vzdušje. A kot kaže, ima tudi čustva na pravem mestu. Ko je namreč opazoval Noemi, kako se pogovarja zin ga pri tem kliče 'srček', mu ni bilo vseeno. Priznal je, da je bil pri tem nekoliko ljubosumen, a jo bo vseeno poskušal omrežiti.Ali se bo Noemi omehčala in svojo izjavo, da na zmenke ne hodi s Slovenci, zanikala, bomo še videli. Se je pa zadnje dni precej zbližala z Erikom. Na svoj rojstni dan se je z njim prijetno zaklepetala in mu pri tem na lica dala poljubček in ga poimenovala s 'srček'. Erik je prijateljsko gesto sprejel precej trezno. »Nič posebnega. Se pa seveda dobro počutim, tako kot verjetno ona, ko sem ji rekel srček.« Kaj vse bi dal za te besede Matej, ki je vsak dan vse bolj nor na Noemi.