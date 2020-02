Bratuškova objavila fotografijo nedeljskega kosila, sledilka pa ogorčena

Predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo v odhodusi med politično krizo in pripravami na morebitne predčasne volitve zna vzeti tudi dan premora zase in za svojo družino. Tako se je na facebooku pohvalila, da je nedeljo dopoldne preživela športno in kuharsko aktivno. A nad njeno objavo niso bili vsi navdušeni.»Kljub nekaj športa dopoldan se da še vedno skuhati odlično kosilo. Poleg ostalega pečena bela polenta in pečena prosena kaša z zelenjavo, njam,« je zapisala Bratuškova in objavila fotografijo pravkar pečenega kosila. Mnogi so se nad videzom narastkov oblizovale in so jih zanimali recepti, ena pa ji je očitala, da nima lepo urejene okenske police. »Nimaš ene vaze, kje imaš nagelj. In pepelnik ne spada na okensko polico. Najprej si malo uredi.« Bratuškova ji je nemudoma odgovorila: »Pepelnika ni nikjer. 'Posoda' za svečko pa je. Vsak si dom uredi, kot želi, in predvsem tako, da je dom. Lep teden vam želim.«Pred ministrico v odhodu je sicer naporen teden. V ponedeljek se je zaključevala javna obravnava osnutka celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za 10 let, ki ga je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo. Do konca meseca naj bi vlada potrdila načrt, ki bo prvi strateški dokument v energetiki po 16 letih.