Božični prazniki malce drugače

Takole sta z bratsko-sestrskim objemom zaključila ustvarjalni večer najmlajša člana družine Potrč.

Med božično-novoletnimi prazniki se radi spomnimo na druge, Markov sin Tilen ob tem misli tudi na naš planet.

Pritudi med prazniki mislijo na naravo, iz katere se vsako leto poseka nešteto smrečic, marsikdo pa poseže kar po plastični različici drevesnega okrasa.insta svojim otrokoma tokrat predstavila zelo kreativno in do okolja prijazno alternativo, ki povrhu še združuje vse družinske člane. Marko nam je zaupal: »V nedeljo zvečer se je za najino družino čisto zares začel božični čas. Okrasili smo prvo smrečico. In ta je posebna! Otroka sta uživala, ko sta najprej izrezovala papirnate okraske in jih nato sama pripenjala, midva z Lili pa sva zraven vzdihovala, ko sva ju gledala, kako velika sta že. In brez pretiravanja, najina otroka sta izjemno ozaveščena, ko gre za skrb za naš planet ter misel na jutri.Zato jima je ideja eko smreke zelo všeč. Izdelana je iz lepenke in je nadomestek predvsem plastičnim božičnim smrekam, ker je razgradljiva. Torej je veliko bolj ekološka. Mimogrede, sestavljena je iz odpadnega papirja,« izvemo iz prve roke in se prepričamo, kako je moč na malce drugačen način preživeti najlepše dneve v letu in pri tem nikomur škodovati v duhu skrbi za druge.