Boštjan Romih ostaja ambasador žalske fontane

Dejan Vunjak je lani takole zabaval obiskovalce ob koncu sezone. FOTO: Facebook

Lani se je predstavilo 24 pivovarjev s 27 vrstami piv.

Župan Janko Kos je ponosen na fontano. FOTO: Gregor Katič

Pisalimo že, da letošnje tradicionalne prireditve Pivo in cvetje v Laškem, kjer pivo varijo že od leta 1825, zaradi trenutne zdravstvene situacije pri nas in v svetu ne bo.Pivoljubci pa so za zdaj prikrajšani tudi za užitke, ki jim jih je zagotavljala znamenita in še vedno edinstvena žalska fontana s šestimi pipicami, iz katere si je lahko vsakdo, ki je kupil vrček, natočil deciliter hmeljeve pijače izključno slovenskih pivovarjev, ki pivo varijo iz domačega hmelja. Že v začetku leta so optimistično napovedovali odprtje letošnje že pete sezone, kar bi se moralo zgoditi 28. marca. A žal je epidemija koronavirusa tudi Žalčanom prekrižala načrte in fontana v teh dneh sameva. Kot je na facebooku zapisalaiz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, bo »fontana počakala, piva je pa tudi bo dovolj in pivovarji so v polni pripravljenosti. Upamo, da se čim prej vidimo in nazdravimo 'ponovni svobodi', ko bomo še bolj cenili, kako lepo se je družiti in nazdraviti.«Prav druženje, ki je ob žalski fontani neizbežno, je najbrž tisti faktor, zaradi katerega bodo pipice, hočeš nočeš, še dolgo ostale potopljene in suhe. In nihče si v tem trenutku ne upa napovedati, kdaj bi se lahko končno dvignile in bi lahko odprli sezono. Lansko so pompozno, s koncertom, sklenili šele v začetku novembra in ponosno predstavili številke: samo lani se je na fontani predstavilo kar 24 pivovarjev s 27 vrstami piv, kar 43.000 unikatnih vrčkov, ki jih je oblikoval, je lani steklo po grlih obiskovalcev, teh so v štirih sezonah našteli že 190.000. Fontana je že prvo leto, ko je bila sicer odprta samo dva meseca, postala prava turistična atrakcija, vsako leto pa so se ob njej občasno vile dolge vrste turistov, tudi iz tujine, da so prišli na vrsto in si privoščili nekaj požirkov različnih piv.Tudi na račun fontane je v občini Žalec skokovito poraslo število gostov pa tudi prenočitev, gostje seveda obiščejo še druge atrakcije v občini, kot so denimo ribnik Vrbje, jama Pekel in Rimska nekropola v Šempetru, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva ter Savinova hiša. Tudi zato vsi upajo, da se bodo razmere še letos toliko normalizirale, da bo odprtje fontane mogoče vsaj za domače goste, na to, da bodo ob njej spet priredili kakšen koncert in »oktoberfest«, pa bo verjetno treba še počakati.