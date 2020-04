Boris Cavazza v strahu: Kaj pa, če je vse skupaj zarota?

Zdravniška zbornica Slovenije: Veliko nam pomeni

Na enem mestu, a vsak iz svojega doma so se oglasili znani slovenski igralci, ki so se na ganljiv način in s posebnim videom zahvalili zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalnost. Igralci so doma in zaznavajo duh časa. Sicer so zaskrbljeni, a hkrati ustvarjalni.V prvem delu posnetka so se igralci najprej soočili s strahovi.: »Ta situacija s koronavirusom je resna.«: »Vsi teatri so zaprti, komu naj igram? Drevesom, cestam, lamam ...«: »To kar traja, jaz sploh ne vem, kdaj bo tega konec.«: »Sprašujem se, ali bo zdravstveni sistem sploh uspel prenesti to, kar nas čaka?«: »Kaj pa, če je vse skupaj ena velika globalna zarota?«: »Že lani sem govoril: mati Zemlja se maščuje.«: »Včasih, ko se počutim najbolj ujeta, me stisne ena misel ...«: »Bomo sploh preživeli?«»Seveda bomo.«A že v drugem delu videa postane glasbena spremljava bolj optimistična, s tem pa tudi napovedi igralcev, ki so se s čudovitim videom zahvalili vsem zdravnikom za požrtvovalnost. »Dragi zdravniki in sestre in dragi vsi drugi, ki v teh težkih dneh nesebično pomagate obolelim. Bravo in če enkrat bravo,« je iz svojega doma sporočil Cavazza.»Veliko nam pomeni. Hvala vam, dragi igralci. #Skupaj zmoremo! In hvala vam ter vsem prebivalcem Slovenije, da spoštujete ukrepe in spoštujete #ostanidoma,« se jim je za podporo v imenu svojih članov zahvalila Zdravniška zbornica Slovenije. »Tudi zdravniki in zobozdravniki bi radi nekaj naredili za vas, zato pozivamo ministrstvo za kulturo, da ob ukrepih, ki jih sprejema, ne reže, ampak ustrezno podpre slovensko kulturo, gledališke in filmske umetnike, glasbenike, plesalce, literarne in likovne ustvarjalce ter vse druge, ki skrbijo za naše kulturno in ustvarjalno bogastvo,« so zapisali v sporočilu za javnost. »Ravno v času krize umetnost potrebujemo še bolj kot prej, saj nam pomaga ohranjati našo identiteto, graditi mostove med ljudmi in razumeti smisel življenja tudi v najtežjih preizkušnjah.«