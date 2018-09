Bo imel kmet doma težave? »Žena me bo ubila«

Mišice ob vodi. FOTO: Pop TV

Na kmetiji je bilo vroče. Sonce je pripekalo in fantje so se šli kopat v potok in bili kar malce nagajivi. No, punce pa si niso mogle kaj, da ne bi ocenile, in to strokovno, njihovih mišic.je bila kar navdušena nad postavnimi fanti: »Kolikor sem jaz tukaj videla fante, imajo vsi take fitnes mišice. Nimajo naravnih, delavskih, ampak imajo fitnes mišice.«se je z njo strinjal in dodal, da se muzdi kot depiliran, Ksenija pa kotz manjšo dušo.»Ni slaba duša, ampak ona ima res veliko dušo,« je povedal.A malo se je teh svojih ocen tudi zbal, ker sluti, da bo imel doma težave: »Žena me bo ubila.«