Blaž Švab: Sosedje me gledajo, udrl se bom od sramu (VIDEO)

Pevec glasbene skupine Modrijanije vedno zgovoren, ko beseda teče o glasbi, medtem ko o svojem družinskem življenju v javnosti ne rad govori. Švab je konec februarja postal očka dečku, zato ne preseneča, da so mu glasbeni prijatelji v enem od glasbenih izzivov dodelili, naj zapoje izjemno priljubljeno pesem iz 90-ih Naš kuža nekdanje otroške pevkeV pobudi Stopi iz cone udobja je Blaž sprva nominiral, da na balkonu zavriska in zapoje pesem Ti si moj sonček skupine Agropop. Rok je nominacijo uspešno opravil in nazaj nominiral Blaža, da hodi po ulici in s kužki poje pesem Naš kuža.Blaž je svoj izziv odlično opravil, čeprav je sam na koncu komentiral: »Vsi me gledajo. Jaz se bom udrl od sramu. Bogi psi, še njim je nerodno.«Kako se pa vam zdi, da je opravil izziv?Blaž Švab je oče postal konec februarja, ko je njegova izvoljenka, ki jo skriva pred javnostjo, v celjski porodnišnici povila sina. Da je res tako, nam Blaž takrat ni ne potrdil in ne zanikal, njegov molk pa je glede na izkušnje povsem razumljiv. Glasbenik in njegova srčna izbranka sta namreč lep čas molčala o nosečnosti, nato pa prekinila molk in decembra je Blaž za revijo Suzy priznal, da je razočaran nad okolico.»Hudo mi je, ker sem v zadnjem obdobju tako soočen s pritiski novinarjev, ali bom res postal oče. Iz ožjega osebnega kroga so odtekle informacije, kar me je razžalostilo. Da o svojem družinskem življenju ne govorim, ni princip, s katerim bi vzbujal pozornost. Povsem nasprotno,« nam je zaupal Blaž in priznal, da zasebno življenje drži zase tudi zato, ker je v preteklosti imel težave z zalezovalci.