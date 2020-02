Bivši partner Ilke Štuhec razkril, zakaj sta se v resnici razšla

Preberite še:

Novembra smo v reviji Suzy razkrili , da se je slovenska alpska smučarka(29) razšla s švicarskim partnerjem(39). Ta je sicer direktor tekmovalne ekipe smučarskega proizvajalca Stöckli.Razlogov Mariborčanka takrat ni navedla, je pa to zdaj storil njen nekdanji partner. Kot poroča Ekipa24, sta se razšla zaradi nestrinjanja, kje bi lahko skupaj živela: »Še vedno se zelo dobro razumeva, toda glede na to, da si Ilka ni mogla predstavljati, da bi se preselila v Švico, jaz pa nisem imel nobenega namena, da bi se preselil v Slovenijo, sva skupaj ugotovila, da taka ljubezen na dolgi rok ne bo mogoča. Zato sva se sporazumno razšla.«Ilka in Beni sta sicer ljubezen dolgo skrivala pred javnostjo. A spomnimo na prizore, ki jih ob Ilkini zmagi niste videli. To je počel njen fant.