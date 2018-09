Barovec razkril, kdo je kriv množičen odhod tekmovalcev iz šova

Joel je tekmoval v prejšnji sezoni Bara. FOTO: Facebook

Sobotno oddajo Bar na Planet TV so zaznamovali množični odhodi tekmovalcev . Najprej se je za takšen korak odločila, ki je v Bar poklicala svojega fanta in zapustila šov. Nad Barom sta obupala tudiin, po oddaji v živo pa se je za odhod odločila tudiNa facebooku se je oglasil, barovec iz prejšnje sezone šova. Prepričan je, da je za to, kar se je zgodilo v šovu, kriva produkcija. »Ker pustijo, da se to dogaja,« je napisal. Kot je dodal, je sam želel zapustiti šov vsak vikend, ampak ga je takratni producent vsakič motiviral in se pogovoril z njim. »Kapo dol stari produkciji. Hvala, brat!« je še zapisal nekdanji barovec.Joel se je čudil tudi, da so Tamaro izključili zaradi poljubljanja, nedela in popivanja. Dejal je, da bi potemtakem vsi 'stari barovci' morali šov zapustiti že po enem tednu.