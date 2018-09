Barovci vnesli razdor med Laro in Žigo

Lara in Žiga sta se v resničnostnem šovu Bar nekajkrat predajala vročim poljubom in strastem. FOTO: Planet TV.

Kaj sotekmovalcem ni bilo všeč?

Sandi in Matej z največ plusi

Sandi ni le dober vodja, temveč tudi dober človek, ga hvalijo sotekmovalci. FOTO: Planet TV

LJUBLJANA – V resničnostnem šovu Bar se igra počasi zaostruje. Tekmovalci so si namreč začeli podeljevati pluse in minuse ter tako izbrali prva dva kandidata, ki bosta v soboto sedla na vroči stol za izpadanje. To bosta zaljubljencainNajveč minusov so podelili Lari. Najbolj pozitivno pa je sotekmovalce doslej prepričal, ki je z največ plusi dobil možnost, da izbere drugega kandidata za vroči stol. Izbral si je Žigo in svojo odločitev pojasnil z besedami, da je ravno razmerje med Laro in Žigo povzročalo največ težav, zato je treba temu narediti konec. »Veliko je bilo stvari, ki ne sodijo ne v hišo ne v bar,« je pojasnil Sandi, ki je bil doslej vodja Bara.Laro so sotekmovalci opisali kot problematično osebo, ki je raztreščena in premalo zrela za šov. Ekipo naj bi skrbelo zanjo, ker se bojijo, da bo zabredla v težave. Pri tem so omenjali njen nezdrav odnos do alkohola in tablet. »Vsakič pove, da se bo pobrala, potem pa z ritjo podre vse, kar je sestavila tisti dan,« je dejal. Nad Laro je bila razočarana tudi, ki je dejala, da je sicer vseskozi in kot zadnja verjela v Laro, a ji je na koncu ta zarinila nož v hrbet. Težke besede svojih kolegov je Lara le nemo spremljala in bila pri tem redkobesedna. »Ne vem, kako naj komentiram. Ni mi vseeno.«Kot 'capo di banda' se je pokazal Sandi, ki je očaral skoraj vse in bil deležen superlativov 'dober človek', 'najboljši vodja' itd. Pozitivno je ekipo presenetil tudi, ki je v Bar prišel z najmanj izkušenj v gostinstvu, a je pri delu menda zelo dosleden in hkrati skrbi za dobro vzdušje v stanovanju.O tem, ali bo Lara prva spakirala kovčke in se poslovila od nagrade 50.000 evrov ali pa bo to Žiga, bodo odločili gledalci v soboto.