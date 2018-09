Balkanska zvezdnica zapravljala v ljubljanski trgovini

Slovenka, ki je osvojila Balkance in tudi srce znanega hrvaškega igralca, ima polne roke dela, a kljub natrpanemu urniku najde čas za nakupovanje in izbiranje oblačil.Lepotico so tik pred odhodom na sever opazili v znani ljubljanski veleblagovnici Maxi market, kjer je izbirala in pomerjala oblačila. Kot nam je uspelo izvedeti, je ravno tam izbirala oblačila za snemanje novega spota. Seksi Nina je še razkrila, kakšna oblačila najraje kupuje.»Kar se tiče scenskih nastopov, pazljivo izbiram oblačila, angažiram stiliste in vedno stremim k temu, da so oblačila primerna za nastop. Včasih malo bolj izzivalna, ampak ne preveč, saj lahko med skakanjem po odru hitro pride do težav. Zasebno sem najraje v džinsu, potiskani majici, udobnih in trendi supergah ter puloverju,« nam je zaupala Nina.