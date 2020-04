Bal se je, da bo padel v depresijo

Name to deluje zelo pozitivno, če pa še komu polepšam dan, je toliko bolje!

Zaradi zloglasnega koronavirusa Slovenci različno preživljamo čas karantene. Poleg strahu in previdnosti se mnogi prvič srečujejo z novimi situacijami. Tudiodkriva in spoznava stvari, za katere ni mislil, da se bo kdaj ukvarjal z njimi.»Pravijo, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Tale novodobna kuga nam ne prinaša le slabo. Odkrivamo namreč tudi stvari, ki jih doslej nismo opazili, poznali ali pa nam niso prišle na misel. Sam upoštevam navodila in se zadržujem doma,« pravi. V kuhinji se je vedno dobro znašel, čeprav se za štedilnikom vrti poredko. Zaradi drugačnega načina življenja se je sprva bal, da se ga bo lotila depresija, a se je njegovo življenje zasukalo v drugo smer.»Mislim, da je za to zaslužen apel, naj pevci kaj zapojemo na oknih in balkonih, za več pozitivnosti in optimizma pa dobre volje. Pobudi sem se pridružil tudi sam. Že februarja sem po dolgih letih posnel nekaj svežih skladb za arhive naših radijskih postaj,« pove. In potem je bilo, kot bi želel nadoknaditi zamujena ustvarjalna leta. Še več, ni ostal samo pri petju in snemanju svežih sedmih skladb, ampak se je lotil tudi snemanja videopodob.»V dnevni sobi sem si naredil mini studio, v katerem posnamem katero od skladb še v vizualni podobi. Odziv je lep in prijeten, zato me to spodbuja, da delam še naprej in objavljam na družabnih omrežjih,« pravi Nace. Nikoli ni bil tehnični tip človeka, vedno so ga snemali drugi, sam je le pel. Zdaj pa je postal nekakšen režiser in snemalec, se pošali.»Ni lepšega za nekoga na odru, pred kamero, da dobi aplavz, odziv. Tako je v tem čustveno turobnem obdobju ta majhna lučka kamere prispevala k boljšemu počutju, upanju na lepše in brezskrbne dni. Zdaj, nazadnje, sem posnel skladbo Bele rože iz Aten. Zunaj se opazno pozna pomlad, in rože, ki že cveto, so me spomnile na to skladbo, ki sem jo sicer posnel pred leti. Pri sosedih sem opazil čudovito cvetje. Sonce in pogled na rože sta mi dala idejo, da bi prav tu posnel skladbo še vizualno,« pojasni. »Veseli me odziv. Za vsak tak posnetek tudi oblečem nekaj, kar gre k pesmi, dodam malenkosti, ki spominjajo na besedilo. Name to deluje zelo pozitivno, če pa še komu polepšam dan, je toliko bolje! To namreč v trenutnih razmerah še kako potrebujemo vsi!« pove za konec.