Avdić v eter: Koliko časa trajajo genitalne bradavice?

Jutranja ekipa Radia 1 je te dni na veliki turneji po Sloveniji. Štirje mušketirji Denis Avdić, Miha Deželak, Jana Morelj in Anja Ramšak vsako jutro oddajajo z druge lokacije. Tokrat so se odpravili brez Anje, saj je mlada voditeljica zbolela. V Novi Gorici so jih pričakali številni poslušalci in pa tudi Gianni Rijavec, ki je prinesel svojega slavnega Dečka miru.



Avdić je še pred njegovim obiskom komentiral, da škoda, ker je Ramšakova zbolela, saj bi prav ona potrebovala tega dečka v svojem življenju. Po seriji šal na to temo pa se je oglasil še na temo njene bolniške: »Koliko časa pa trajajo genitalne bradavice?«



Na to izjavo se je glasno odzvala Jana, ki je hkrati tudi najboljša prijateljica Ramšakove, in Denisu povedala, da mu za to zagotovo ne bo ostala dolžna.