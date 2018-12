Avdić bo obdaril vso Slovenijo

Takole je ponosni očka pozdravil drugega sina Nika. FOTO: OSEBNI ARHIV

Med dobrodelnim 28-urnim maratonom Radia 1 pred mestno hišo nas bo Denis zabaval s svojo stand up uspešnico. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Otroci imajo čudežni vpliv na starše, kar se je izkazalo ob nedavnem rojstvu drugega fantka. Singa je tako prevzel, da se je slavni očka odločil nagraditi vse svoje oboževalce in jim ponudil brezplačno komedijo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Vendar ne za vsako ceno, postavil je namreč pogoj, da morajo v dobrodelni akciji zbiranja sredstev za družine v stiski do začetka šova zbrati vsaj 100 tisočakov. Lahko bi rekli, da gre za eno najdražjih predstav v naši zgodovini.Nanjo ima sladko-grenke spomine, saj gre za veliko uspešnico, ki jo je odigral že več kot 200-krat, soustvaril pa jo je z dobrim in žal pokojnim prijateljem. Tudi njemu v čast bo 20. decembra po Kongresnem trgu sredi Ljubljane odzvanjal smeh, glavni povod za to spontano odločitev pa je ljubek dojenček, okoli katerega se bo v naslednjih tednih in mesecih vrtela vsa Avdićeva družina.Bratecje za božič dobil najlepše možno darilo, čeprav si je predstavljal, da se bosta z novorojenčkom že kmalu lahko igrala in ušpičila kakšno zabavno prigodo. Z rojstvom dečka pa Denis še ni rekel zadnje besede, saj ne bi imel nič proti, če bi z ženodobila še hčerkico, za katero upa, da bo podobna mamici.