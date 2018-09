Aneta s solzami v očeh napovedala maščevanje

Čutna in ljubeča Anna je poskušala potolažiti Aneto. FOTO: Pop TV

Sandi in Aneta sta se sprla. FOTO: Pop Tv

LJUBLJANA – Še dobro se ni začelo, ko smo gledalci že priče pravim taktiziranjem na Kmetiji., ki je bila izbrana najprej za deklo, potem pa še za prvo dvobojevalko, je izbrala svojo dvobojevalko. Moči bo merila s. Svojo odločitev je sporočila čustveno, s solzami v očeh.»Izbirala bi raje med fanti,« je svojo željo izrazila Aneta, ki pa se je morala po navodilu voditeljice odločiti za katero izmed deklet. »krivcema« za njeno imenovanje je zabrusila: »Plačala mi bosta za to.« A ker je prišla v Kmetijo zmagat, je svojo izbiro pojasnila z besedami: »Gledala bom na svojo rit, na svojo korist, ne glede na to, koliko se bom komu zamerila. Z odhodom te osebe bom vrnila udarec tudi nekomu, ki ga je zadal meni.« Pri tem je najverjetneje mislila na, ki jo je kot gospodar hiše izbral za deklo, ob tem pa je bila nanj zelo jezna Aneta se je Kseniji opravičila za nominacijo. Ali to pomeni, da se je že vnaprej prepoznala kot zmagovalka in vidi v Kseniji šibki člen? Borbena Aneta velja za močno tekmico, ki ima v resničnostnih šovih že precejšnjo kilometrino. Med drugim je nastopala že v Kmetiji slavnih, zato ji dvobojevanje ni tuje. A po drugi strani tudi Ksenija ni naivna in sporoča, da se bo borila do konca: »Morda mi je preveč zaupala, da se bom predala.« Tekmici se bosta pomerili ali v znanju, spretnosti ali pa v moči. Izbrala bo Ksenija.Če sta bila Aneta inprvi dan zaveznika, pa se je to že naslednji dan spremenilo. Pred imenovanjem druge dvobojevalke sta se glasno sprla. Aneta mu je očitala, da je manipulator, Sandi pa se je pohvalil, da je pametnejši od nje. Ni mu ostala dolžna in ga pred kamerami grdo ozmerjala: »Obračal je pogled od mene. Bil je kot podlasica. Kot črna magija. Katastrofa karakter oseba. Hijena, pacek, umazano bitje.«