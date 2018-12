Aneta razkrila, kaj se je na Kmetiji dogajalo, ko so kamere ugasnile

Vas zanima več o Kmetiji? Sledite povezavi

Kmetovalskega resničnostnega šova je konec, tekmovalci pa so se lahko vrnili nazaj v svoja življenja. Nekateri bogatejši za zajeten kupček denarja, drugi za izkušnjo. Ne glede na to, da je v Kmetiji zmagal, si bodo gledalci verjetno zelo zapomnili. Na posestvu si je bila zelo blizu z, menda sta celo seksala. Poklicali smo jo in samo za slovenskenovice.si je povedala, kaj se je dogajalo, ko kamere niso snemale.(smeh) To je šlo za provokacijo porotnikov, zaradi tega, ker niso več vedeli, kako bi naju razbili, in so začeli provocirati na to temo, češ zdaj ti je pa dala, zdaj si njen in podobno ...Ne, ni ga bilo. Ne, ne.(smeh) Mi smo se nasmejali na ta račun. Če ste pozorno gledali oddaje, v tisti me ni bilo niti enkrat na posnetku niti nobene moje izjave o tem. Tisto, kar sta Franko in Rus posnela na seniku, je bil čisti dogovor, vse je bilo pripravljeno. Provokacija ... Z Nikom sva to izpeljala zato, ker je bil Franko zelo dvoličen. Ves čas za kamerami je bil z mano zelo blizu, da je še Nik sam rekel, da če se midva s Frankom ne bova povohala, če se lepše izrazim, se ne bo nobeden. Zelo sva si bila naklonjena in zaradi tega so vsi sumili, da se med nama nekaj dogaja.Z Nikom sva spala v zakonski postelji, ko je Franko prišel v sobo, pa je začel vleči rjuho in vzglavnike, da sem rekla, kaj hoče. »Veš, da bosta imela mir,« pravi. Ko sem mu rekla, da nič ne moti, se je pa usedel in smo se začeli pogovarjati. Potem pa je rekel, da mora do Rusa. Še prej pa sem rekla, da če bo akcija, naj se nama pa pridruži. Tedaj je debelo pogledal: »A vidva to resno?«»Seveda, čisto resno.«»Daj, daj, ko bom rekel ja, mi bosta pa rekla, da sta se hecala.«Potem mu je bilo zelo nerodno in smo se zafrkavali glede tega. No, nato je Nik rekel, da mu je Rus nekaj obljubil, in da bo šel k njemu še po kondome – za Franka in zame. In ko se je res vrnil s kondomi, mu je Franko začudeno rekel: »​Vidva to resno?« Midva pa v en glas, da seveda resno. In Nik ugasne luč, Franko je v tistem trenutku pobral odejo, rjuho, blazino in v gatah stekel ven. Še vrata je pustil odprta. Ni bilo seksa, samo provokacija.Mislim, da so fantje imeli s seboj kondome. Drugače pa se je dalo na tržnici dobiti kondome, vendar jih nismo potrebovali. No, jaz jih nisem, za druge pa mi je vseeno – nisem stara 15 let, da bi iz tega delala bavbav, to zame ni tabu. Če bi to želela, mi tega nihče ne more prepovedati. Vsakdo je lastnik svojega telesa in z njim dela, kar želi.Med nama je bilo vedno super, notri in zunaj. Nič drugega ne bom povedala (smeh).Je, ampak to je bila igra. Midva sva bila na posestvu nasprotnika. Zdaj se normalno pogovarjava, nasmejiva se, se pohecava ... Včeraj sva se spet slišala. Čestitala sem mu zmago, on pa mi je napisal, da sem ga pozitivno presenetila, da sem zelo prijetna in da upa, da bom presenečena nad njegovimi izjavami po zmagi. Da tudi upa, da bova še naprej v redu, in da sem pozabila na stvari, ki so se dogajale in ki sem jih videla na televiziji. Da sem mu bila konkurenca ...Z Nikom sva v takšnih odnosih, kot sva bila. Sva odlična prijatelja. Dostikrat greva kaj spit in pojest. Slišiva se, izmenjava mnenje ...(smeh) Jaz sem že rekla Niku, da bova še naredila zvezo iz tega, ker si drugi to tako želijo. Če bi bilo kar koli, bi povedala, da sva par, da sva zaljubljena ... Jaz sem v obdobju, ko se iščem. Edini iskreni odgovor na vprašanje, kaj si želim, bi bil 'ne vem'. Po eni strani bi si želela normalnega partnerja, da bi imela družino, da bi se vse to umirilo, po drugi pa si želim nadoknaditi ta mladostniška leta, ki sem jih posvetila otrokom, in potovati in se zabavati. Po tretji strani ... Kar koli bi rekla, bi se zlagala. Dokler se ne najdem, ne bom mogla srečati nikogar okoli sebe.