Andrej Hofer se vrača na televizijo

Gledalci bodo v oddaji lahko izbirali med tremi domačimi videospoti.

Simpatični voditelj in urednik na Televiziji Slovenija, čigar obraz smo na TV-zaslonih zadnje čase videli bolj poredko, se je to sezono vrnil pred gledalce. »Res je, poslej bom vsak petek med 10. in 11. uro vodil oddajo Dober dan o slovenski glasbi. V njej bomo predvajali tudi videospote iz vrst narodno-zabavne glasbe in gostili različne sogovornike,« nam je potrdil Hofer, ki je imel prvo oddajo na prvi septembrski petek, ko je gostil. Ta je zapel čisto novo pesem z naslovom Čist' mejčken in Če mam pa tebe, ki ima na spletnem portalu youtube že skoraj štiri milijone ogledov. »Gledalci bodo lahko vedno izbirali med tremi domačimi videospoti in jih kot televizijsko čestitko podarili ljubljeni osebi. V prvi smo premierno zavrteli videospot Ansambla Petra Finka z besedilom nedavno preminulePrepozno je za vrtnice rdeče, ansambel Šepet se je predstavil s skladbo Na kožo pisan, Ansambel Nemir pa s Škrjančkom prav tako nedavno preminulega avtorja melodijein tekstopiske."Naslednja oddaja bo v celoti posvečena slovenski Popevki, ki bo v nedeljo, 15. septembra, v studiu ena televizije Slovenija in jo bosta vodilain. »Moja osrednja gosta bosta, ki bo tudi tokrat dirigiral Velikemu revijskemu orkestru RTV SLO, ter, ki je lani na Popevki zmagal z avtorsko pesmijo Če pomlad nikoli več ne pride. Gostiti sem nameraval še, ki je lani festival tudi vodila, zmagala pa je leta 2017 s pesmijoinTak dan, a je žal ne bo zaradi drugih obveznosti, bosta pa prišlain. Gledalcem bomo znova ponudili tri videospote, vsi bodo iz zakladnice slovenske zimzelene popevke. Med drugim bomo slišali prvega zmagovalca iz leta 1962z Mandolino,« nam je zaupal voditelj Andrej Hofer, ki hkrati ostaja urednik oddaje Slovenski pozdrav.