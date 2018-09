Bančni izpisek migranta v Sloveniji: toliko je prejel na račun

LJUBLJANA – Številka 1248,56 evra predstavlja znesek socialne pomoči, ki je med 20. in 24. aprilom pritekla na račun migranta v Sloveniji. To razkriva bančni izpisek, ki smo ga prejeli v uredništvo. Gre za osebo s priznano mednarodno zaščito, trdi naš vir. Na spletni strani MNZ navajajo, da je taka oseba upravičena do: prebivanja v RS, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,