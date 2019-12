Alenka Košir povlekla drastično potezo (FOTO)

Alenka Košir jo je skrajšala. FOTO: posnetek zaslona

Ponosno je pozirala z novo pričesko. FOTO: posnetek zaslona

, rojena, je tista rjavooka in rjavolasa lepotica, ki je pred leti omrežila tedaj enega najbolj zaželenih slovenskih samcev, junaka belih strmin. Alenka in dve leti starejši Jure sta bila dolga leta eden najlepših slovenskih parov. Ljubezen sta leta 2001 kronala z romantično poroko na Blejskem gradu, rodili so se jima trije otroci, hčerkiin, ki sta danes že pravi mladi lepotici, in sinLjubezen je vmes ugasnila, Jure in Alenka sta se leta 2016 ločila in ljubezensko srečo našla v objemu drugih partnerjev. Alenka je do ušes zaljubljena v, Jure pa v svojoAlenka, ki se je uveljavila kot osebna trenerka, pa je presenetila z drastično potezo. Po 30 letih si je omislila novo frizuro in ostrigla svoje dolge rjave lase. Pravijo, da so ženske z dolgimi lasmi lepotice, ženski s kratkimi pa seksi. Za Alenko lahko z gotovostjo trdimo, da je oboje.