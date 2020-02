Alen, s katerim je jokala vsa Slovenija, pravi, da mu je težko

Se še spomnite, pevca, ki je pred leti nastopil v oddaji Slovenija ima talent in navdušil s skladboter številne spravil v jok? Slovenci so si ga zapomnili tudi po tem, da je ob nastopu v šovu štel zgolj 22 let in je že takrat imel šest otrok. Kasneje je družina dobila še enega člana, Alen pa se je za nekaj časa umaknil z glasbene scene.V zadnjem času pa je Alen znova ustvarjal. S hrvaškim producentom iz Zadra je posnel pesem Godine prolaze v hrvaškem jeziku. Ob tem so v izjavi za javnost še zapisali, da so posneli skladbo v slogu, ki Alenu najbolj ustreza. Dodali so še, da je Alenova glasbena pot težka, saj vse, kar doseže, doseže sam.