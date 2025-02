Skupina Victory je lani okrepila svojo zasedbo. Pridružil se jim je nov član, pevec in kitarist Nejc Bukovec. Ta se ni znašel le pred novim glasbenim izzivom, teh bo imel cel kup tudi v zasebnem življenju, saj bo kmalu prvič postal oče. Otroka se že zelo veseli, na rojstvo pa se ne pripravlja nič drugače kot drugi bodoči mladi očetje, ki se s starševsko vlogo srečajo prvič. »Obiskovala sva šolo za starše, ki se mi zdi nujna in obvezna za vse novopečene starše. Bila je zelo prijetna izkušnja. Kako bo v praksi, no, to bomo pa še videli,« pravi pevec. S srčno izbranko Karmen sta stvari za dojenč...