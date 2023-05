Citrarka Tanja na potepu po Maroku, razmere so jo šokirale

Naša uspešna citrarka Tanja Zajc Zupan si je po nastopih v aprilu vzela nekaj predaha in z možem Bogdanom odpotovala v Maroko. Deželo tisočerih obrazov, v kateri so koze igrače, delo pa nevarno, naporno in razvrednoteno.

Z možem pred mošejo v Casablanci, ki je ena največjih sakralnih objektov na svetu.

»Z Bogdanom sva bila fascinirana nad čudovitimi oazami, nomadi, kraljevimi palačami, mošejami, puščavami, od blizu sva videla tudi najstarejšo univerzo na svetu in se prepričala o prijaznosti domačinov,« je Tanja strnila prve vtise. A dodala: »Velika sreča je, če se rodiš v pravem času in na pravem kraju planeta Zemlja. In staršem, ki ti lahko omogočijo šolanje. Vsi te sreče žal nimajo. Hvaležna sem za vse, kar mi je dano.« Poleg lepot je v tej 40-milijonski državi, v kateri je kar 26 odstotkov prebivalstva nepismenega, zlasti starejšega, jo je namreč marsikaj tudi šokiralo. Videla je fanta, ki je na keramično vazo pravkar nameščal svinčeni okrasek, pri tem pa vdihaval smrtonosni plin.

Tale fantič je naši citrarki podaril kamelo iz trave, ona pa ga je razveselila z evrom.

»Seveda zaščitnih rokavic in mask tam nimajo, besede sindikat ne poznajo. Njegov delavnik je 12 ur, vmes ima en odmor,« je razkrila Tanja ob eni od fotografij. Na drugi pa ponudila tudi fanta, ki brska med odpadki, s čimer se preživlja. Pa gospoda, ki nima zdravstvenega zavarovanja, pa vsak dan barva usnje z golimi rokami, v kemikalijah, za prestižne blagovne znamke. »Moker je od glave do pete. Tako žalostnega in izčrpanega obraza, brez upanja v življenju še nisem srečala. Oropan je vsega dostojanstva,« je razkrila Tanja. Še najbolj pa jo je šokiral neznosen smrad na eni od maroških ulic, kjer prodajajo meso na 40 stopinjah Celzije, ženske pa delajo v pralnici in likalnici, pri 42 stopinjah Celzija, kjer seveda za klimo še slišali niso. A jo je marsikaj v Maroku tudi očaralo. Denimo mošeja Hasana 2. v Casablanci, na umetnem otoku oziroma polotoku, ki sprejme 20.000 ljudi, stoji pa na najbolj zahodni točki islama. Pa številni ornamenti, vzorci in barve na letališču v Fesu.

»Tega v Sloveniji žal ne vidim,« je bila fascinirana. Kot tudi nad prečudovitim Riadom (riad v arabščini pomeni vrt) v Fesu. Gre za notranje vrtove, ki so jih zasnovali premožni ljudje. Prav tako sta z možem občudovala Ouarzazate – kazbah, prizorišče, na katerem so posneli številne filme. Prevzeli pa so ju tudi fosili in ostanki templjev in hiš, razvaline najpomembnejšega antičnega mesta.