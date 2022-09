Cime z veselo novico: po več kot 20 letih mu je uspelo zaključiti ...

Sebastjan Cimerotič je nogometaš z izjemnimi dosežki na športnem področju in zadnjih 15 let zelo priročen rumenemu tisku za dvigovanje naklade. 14. septembra je ta znani slovenski športnik dopoldnil 48 let in praznovanje je bilo dvojno.

Tako se lahko po novem pohvali s četrto stopnjo izobrazbe, s tem pa je izpolnil enega izmed pomembnih pogojev, ki je nujen, če se želi v prihodnosti resneje ukvarjati s trenerskim poslom.