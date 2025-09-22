  • Delo d.o.o.
Chef Tomaž Kavčič navdušil v Benetkah

Gostje so uživali v prigrizkih, sledil je štirihodni meni ob spremljavi prestižnih vin.
Izbrana druščina je bila navdušena. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Izbrana druščina je bila navdušena. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Chef Tomaž Kavčič je v Benetkah postregel z odličnimi jedmi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Chef Tomaž Kavčič je v Benetkah postregel z odličnimi jedmi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Izbrana druščina je bila navdušena. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Chef Tomaž Kavčič je v Benetkah postregel z odličnimi jedmi. FOTO: OSEBNI ARHIV
S. N.
 22. 9. 2025 | 05:20
A+A-

Čeprav so bile filmske zvezde v središču pozornosti Beneškega filmskega festivala, je bil eden večjih zvezdnikov večera tudi slovenski chef Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na Zemonu. Njegove stvaritve na krožnikih so navdušile izbrano družbo, ki je v Benetke prispela z vseh koncev sveta.

Dogodek, ki ga je 25. in 26. avgusta gostil Mastercard, je bil zasnovan kot spektakel Aria – večer, ki je združil glasbo, umetnost in kulinariko v nepozabno izkušnjo. Za otvoritveno večerjo, ki so jo pripravljali kar leto dni, so se na skrivnem seznamu gostov znašla številna slavna imena iz sveta filma, glasbe in umetnosti.

Chef Tomaž Kavčič je v Benetkah postregel z odličnimi jedmi. FOTO: OSEBNI ARHIV
Chef Tomaž Kavčič je v Benetkah postregel z odličnimi jedmi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Gostje so najprej uživali v štirih vrhunskih finger prigrizkih, sledil pa je štirihodni meni ob spremljavi prestižnih vin: dom pérignon, izbrana vina ene najstarejših italijanskih kleti Antinori ter za zaključek peneče vino zemono rosé.

»Največji izziv je bil kulinariko vpeti v umetniško zasnovo spektakla,« je priznal Kavčič. In uspelo mu je – saj so krožniki postali umetniška dela, o katerih se bo še dolgo govorilo.

