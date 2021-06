Chef Kavčič bo kuhal predsednikom

Jedi na žlico

4 protokolarni objekti bodo kuhali pod mojstrstvom chefa Kavčiča.

Dela na Brdu še potekajo ...

Restavracija še nima imena

Pomembna je najkrajša pot od njive do krožnika. Vsekakor pa – slovenska kulinarika brez jedi na žlico ne obstaja.

Hotel zavarovali pred potresi

"Pri obnovi hotela nam je uspelo veliko delo, niti enega delovnega dne nismo izgubili. Trenutno smo v ciljem finišu, saj bo obnovljen do konca junija, česar se že veselimo," je povedal direktor Marjan Hribar. Hotel je bilo treba zaradi nedavnih potresov v naši bližini ojačati s karbonskimi vlakni, kar je prineslo od 8- do 9-odstotno povišanje stroškov obnove. Kot je še dejal naš sogovornik, so na Brdu vsebinsko in kadrovsko pripravljeni na predsedovanje, potek priprav pa bodo predvidoma ta teden predstavili vladi.

»To je zame veliko priznanje, vsekakor tudi izziv. Hkrati je to logično nadaljevanje tega, kar delam že vse življenje. Zelo me veseli tudi, da bom v sodelovanju z Brdom lahko delil znanje mladim generacijam.« Takole nam je eden naših najboljših chefov(Gostilna pri Lojzetu, ena Michelinova zvezdica) opisal začetek sodelovanja z Javnim gospodarskim zavodom Brdo, kjer bo med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije (in tudi pozneje) delal kot vodja kulinarike.Tako te dni chef Kavčič v Gostilni pri Lojzetu, to je na Dvorcu Zemono v Vipavski dolini, s svojo ekipo že pospešeno snuje jedi, ki jih bodo stregli med predsedovanjem Evropski uniji. O tem, katere so tiste jedi, ki zaznamujejo našo kulinariko, in katera misel ga vodi pri njihovem snovanju, pravi: »Vsekakor so to jedi na žlico – primerne ob vsakem letnem času in prilagojene temu, kar trenutno najdemo v naravi. Poleg tega je pomembna najkrajša pot od njive do krožnika. Vsekakor pa – slovenska kulinarika brez jedi na žlico ne obstaja.«O tem, da se bo tudi na Brdu, kjer bodo vse jedi nosile njegov podpis, tu pa bomo vipavskega chefa lahko srečali ob vseh večjih dogodkih, njegova kuhalnica sukala okoli lokalnih sestavin, sogovornik pove: »Drugače ne znam kuhati. Lokalne sestavine me spremljajo že vse življenje, odkar sem pri treh, štirih letih z nonom hodil v nabavo.«In še nekaj je chef Kavčič poudaril – ekipo: »Brez dobre ekipe ni nič. Ta je ključna tako na Dvorcu Zemono, kjer sem doma, najpomembnejšo vlogo pa bo opravljala tudi tukaj. Brez dobre ekipe, ki deluje v okviru protokola, si sodelovanja ne bi mogel niti zamisliti. Tu bom opravljal vlogo svetovalca, svetoval pa bom tako velikim strokovnjakom kot tudi mladi ekipi. To bo zame izziv.«Kot je dopolnil, direktor Javnega gospodarskega zavoda Brdo, chef Kavčič ne bo vodil samo brdske kulinarike, temveč bo v prihodnjih petih letih držal roko nad jedmi, ki jih bodo stregli v preostalih protokolarnih objektih, torej na Gradu Strmol, v Vili Bled in v Vili Tartini.»Tomaž Kavčič bo na področju kulinarike glavni odločevalec, imel bo tako vsebinsko kot tudi kadrovsko in razvojno funkcijo pri vodenju kulinarike v vseh naših enotah, podpisan pa bo tudi pod jedilnike, ki jih bomo pripravili za naše goste,« je dejal Marjan Hribar in dodal, da se v teh dneh ekipa, ki dela v kuhinji in strežbi na Brdu, še dopolnjuje. Omeni še, da bo njen pomembni del tudi izkušeni kuhar, ki bo »desna roka Tomaža Kavčiča«.Ker že pišemo o kulinariki in lokalnih sestavinah, lahko omenimo tudi to, da je v zadnjem obdobju ekipa Brda ponudila pomoč Centru Stonoga, ki zadnjih nekaj let redno pripravlja tržnico ekoloških izdelkov – ta je bila najprej pri Gostilni Krištof, pred kratkim pa so jo preselili na prostorno parkirišče v sklopu Brda.Sicer pa gre na Brdu temeljita obnova hotela Elegans, v katerem bo tudi restavracija, h koncu. Trenutno še ni znano, katero ime bo nosila hotelska restavracija, ki bo odprta tudi za druge goste. »Oblikovanje imena nas čaka v prihodnjih dneh,« je še pojasnil direktor Hribar.