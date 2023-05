Chapter Zero Slovenia začel z delom: poglejte, kdo je udeležil srečanja (FOTO)

Skrb za podnebne razmere je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnega razvoja in preprečevanje nepopravljive škode na okolju in človeškem zdravju. Tega se dobro zavedajo tudi slovenski poslovni voditelji Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Združenja nadzornikov Slovenije in Deloitte Slovenija, ki so organizirali otvoritveni dogodek ob ustanovitvi Zero Slovenia, 25. nacionalne pobude v globalni mreži Climate Governance Initiative, katere namen je organe vodenja in nadzora družb spodbuditi k ukrepanju kot odziv na podnebne spremembe. Na predstavitvenem dogodku se je zbralo več kot 150 udeležencev, ki so razpravljali o tem, kako lahko slovenska podjetja aktivno prispevajo k zmanjševanju podnebnega tveganja in spodbujanju trajnostnega razvoja. Iniciativa si bo prizadevala postati gonilna sila pri obravnavanju izzivov, povezanih s podnebnimi vprašanji.

Luka Vesnaver, predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice, v družbi profesorja z ekonomske fakultete, dr. Aleša Ahčana

Srečanja se je udeležila tudi Tina Kobilšek, vodja sektorja za podnebne politike. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pobuda poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, ki je na srečanje prišla s svojo svetovalko za podnebne politike in človekove pravice, mag. Evo Tomič.