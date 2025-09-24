  • Delo d.o.o.
NOV VIDEOSPOT

Challe Salle Zlatku ni ostal dolžan, zdaj je z družino stopil pred kamere (FOTO in VIDEO)

Tudi Challe Salle je izdal novo pesem, ki pa je povsem drugačna od Zlatkove trilogije o Klepcu.
Družina mu največ pomeni. FOTO: Osebni Arhiv
V pesmi se med drugim zahvali ženi Yvonne. FOTO: Osebni Arhiv
Letos je dobil še hčerko. FOTO: Osebni Arhiv
B. K. P.
 24. 9. 2025 | 15:27
Po dramatičnem zaključku trilogije o Klepcu, kot Sašo Petrovića, širši javnosti bolj znanega z umetniškim imenom Challe Salle, kliče njegov stanovski kolega Zlatan Čordić - Zlatko, se je s svojo pesmijo in videospotom oglasil tudi Petrović.

Če je bil Zlatan Čordić v svojih glasbenih izpovedih neizprosen, s čimer si je nakopal celo tožbo, pa je Challe Salle ubral povsem drugačen ton. V skladbi z naslovom Spomini nikogar ne napada, na trenutke se zdi le, da odgovarja na katerega od Zlatkovih verzov. Slednji denimo v svojem zadnjem komadu med drugim pravi: »Jokaš kot Ronaldo, sam ti nisi nič osvojil.« Challe Salle pa je v Spominih uporabil verz, s katerim kot da želi Zlatku pojasniti, da se moti, in ga spomniti na to, kaj vse je osvojil: »Da jutri propadem, enim je želja, a jaz napolnil sem trg sredi Celja, ’nafilau’ sem Maribor, Koper, Ljubljano, 100 koncertov v letu za mano.«

Challe Salle je ob pesmi predstavil tudi videospot, ki je daleč od Zlatkovega epa hollywoodske produkcije. Gre za enega najbolj avtentičnih v njegovi karieri, prav zato, ker je pred kamere postavil celotno družino. Ženo in oba otroka glasbenik v pesmi tudi omeni ter doda, da mu največ pomeni prav družina oziroma to, da je postal oče. Spot prikazuje njegov resnični vsakdan: od jutra, ko ga zbudi sin, skupnega zajtrka na terasi z družino, vožnje s štirikolesnikom, ustvarjalnih trenutkov v studiu, do druženja s prijatelji, ki so mu stali ob strani v dobrih in slabih časih.

»Želel sem pokazati, kako poteka moj dan in okoli česa se vrti moje življenje - brez filtra, brez posebnih scenarijev in izmišljenih zgodb. Glasba je moja ljubezen in poklic, a družina je moj temelj in cel svet, zato ima ta pesem tudi posebno mesto v mojem srcu,« pravi Challe. Besedilo je eno najbolj iskrenih do zdaj in govori o družini, prijateljih, glasbeni poti ter o tem, kako hitro minejo trenutki, ki štejejo največ. »Ko ti gre dobro, želijo biti vsi ob tebi, ampak nikoli ne pozabi, kdo ti je pomagal, ko ti je bilo težko. Na koncu ti vedno ostane samo družina in nekaj pravih prijateljev,« dodaja glasbenik, ki v svojih verzih spretno prepleta osebne zgodbe.

Challe SalleSaša PetrovićZlatan Čordić - Zlatkoglasbapesemdružina
