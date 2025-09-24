Challe Salle Zlatku ni ostal dolžan, zdaj je z družino stopil pred kamere (FOTO in VIDEO)

Po dramatičnem zaključku trilogije o Klepcu, kot Sašo Petrovića, širši javnosti bolj znanega z umetniškim imenom Challe Salle, kliče njegov stanovski kolega Zlatan Čordić - Zlatko, se je s svojo pesmijo in videospotom oglasil tudi Petrović.
Če je bil Zlatan Čordić v svojih glasbenih izpovedih neizprosen, s čimer si je nakopal celo tožbo, pa je Challe Salle ubral povsem drugačen ton. V skladbi z naslovom Spomini nikogar ne napada, na trenutke se zdi le, da odgovarja na katerega od Zlatkovih verzov. Slednji denimo v svojem zadnjem komadu med drugim pravi: »Jokaš kot Ronaldo, sam ti nisi nič osvojil.« Challe Salle pa je v Spominih uporabil verz, s katerim kot da želi Zlatku pojasniti, da se moti, in ga spomniti na to, kaj vse je osvojil: »Da jutri propadem, enim je želja, a jaz napolnil sem trg sredi Celja, ’nafilau’ sem Maribor, Koper, Ljubljano, 100 koncertov v letu za mano.«
Challe Salle je ob pesmi predstavil tudi videospot, ki je daleč od Zlatkovega epa hollywoodske produkcije. Gre za enega najbolj avtentičnih v njegovi karieri, prav zato, ker je pred kamere postavil celotno družino. Ženo in oba otroka glasbenik v pesmi tudi omeni ter doda, da mu največ pomeni prav družina oziroma to, da je postal oče. Spot prikazuje njegov resnični vsakdan: od jutra, ko ga zbudi sin, skupnega zajtrka na terasi z družino, vožnje s štirikolesnikom, ustvarjalnih trenutkov v studiu, do druženja s prijatelji, ki so mu stali ob strani v dobrih in slabih časih.