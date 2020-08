Challe Salle sredi škandala

Obrnili so se na policijo, ta pa jim je sporočila, da je tovrstne zlorabe zelo težko preganjati.

Sredi škandala in brez moči. FOTO: MENART

zadnje čase težave povzroča škandal, sredi katerega se je znašel. Zanj so poskrbeli neznanci, po vsej verjetnosti iz tujine. Brez dovoljenja so namreč uporabili njegovo ime in podobo za spletno oglaševanje povsem zlagane zgodbe o uspehu. V obvestilu, ki kroži po družabnih omrežjih, so si izmislili, da je postal milijonar z investiranjem prihrankov v bitcoine.»Oboževalci so me obvestili, da se pojavljam v nekem oglasu, o katerem nisem imel pojma. Že na prvi pogled se vidi, da gre za zlorabo, saj je zgodba v celoti izmišljena, polna slovničnih napak in nesmislov ter opremljena z lažnimi izjavami. Najbolj me jezi, da v teh težkih časih, ko se ljudje komaj preživljajo, nekdo izkorišča naivnost nekaterih posameznikov, ki v upanju, da bi prišli do hitrega zaslužka, nasedejo in v resnici izgubijo še tisto malo, kar imajo,« pravi Challe Salle. Vse skupaj je nemudoma predal svoji odvetniški službi. Oni so se obrnili na policijo, ta pa jim je sporočila, da je tovrstne zlorabe zelo težko preganjati.No, tako. Ni prvi, žal pa tudi ne zadnji slovenski estradnik, ki so ga vpletli v take vode.