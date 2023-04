Challe Salle pokazal, kaj je med praznično pojedino počel njegov sine (FOTO)

Vrhniški raper Shalle Salle, ki mu je januarja partnerka Yvonne Srdoč rodila prvega otroka, je velikonočne praznike praznoval z domačimi in se gostil s tipičnimi velikonočnimi jedmi.

Na družbenih omrežjih je objavil nekaj posnetkov praznovanja, ki so razkrili tudi, kaj je medtem ko so se drugi mastili, počel nekajmesečni prvorojenec Alex.

In kje je bil malček? Na kavču seveda. Sanjal svoje sanje ne meneč se za okolico.

Glasbenik je že večkrat povedal, da preživlja najbolj srečno obdobje svojega življenja. »Šele zdaj vem, kaj mi je zares manjkalo. Ko vzamem v naročje to mehko nebogljeno štručko, se ustavita čas in svet. To je nekaj najmočnejšega, kar lahko človek doživi. Teh čustev se ne da opisati z besedami,« je bil prevzet po prvem mesecu očetovstva.