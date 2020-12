Slovenski rapero svoji glasbi rad govori, malo manj pa o svojem zasebnem življenju. Zdi se, da je dekle, ki mu je ukradlo srce, kar nekaj let dobro skrival pred očmi javnosti. Če smo simpatični par skupaj videvali na sprehodih po Ljubljani in družabnih dogodkih, je na družbenih omrežjih ni bilo videti.Zdaj je na instagramu naposled pokazal, katera mu greje srce. Gre za postavno svetlolasohrvaško manekenko, ki je nastopila v njegovem videospotu Lagano.Na posnetku, ki ga je mišičnjak objavil na instagramu, zaljubljenca postavljata novoletno smrečico in se ob tem nadvse zabavata.Glasbenik je nedavno razkril, zakaj je razmerje z Yvonne tako dolgo skrival. »Ker je ona tako želela,« je bil kratek in jasen.